Casemiro explica mudanças em sua função na Seleção Brasileira com Fernando Diniz

A Seleção Brasileira está próxima de encerrar sua preparação para o confronto contra a Venezuela nesta quinta-feira, o terceiro da Era Diniz. O volante Casemiro, um dos principais jogadores da equipe, comentou sobre as mudanças em seu posicionamento durante a transição no comando e a parceria com Bruno Guimarães no meio-campo.

O experiente meio-campista é presença constante nas convocações do Brasil desde 2017. Casemiro, que já foi comandado por Mano Menezes, Dunga e Tite na Seleção, revelou que Fernando Diniz quer que o Brasil construa suas jogadas passando por ele, algo que lhe agrada.

"É um pouco diferente, sim. O Diniz pede para eu tentar tocar na bola sempre, para a bola passar no meu pé, tentar jogar sempre, para comandar mesmo o jogo, definir o ritmo, quando ir para trás, para frente, para o lado. Cada treinador tem as suas características, mas os princípios do futebol são os mesmos, que nós aprendemos ainda quando estamos na base. Então, claro que a adaptação ao treinador existe, um joga mais vertical, o outro joga mais com toque de bola, mas acho que os princípios do futebol são sempre os mesmos. Uma das coisas que eu até gostei mais com o Diniz foi esse pedido da bola passar sempre nos meus pés. Fico bastante feliz sobre isso", explicou o jogador.