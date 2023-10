Bruno Guimarães assume topo no valor de mercado entre brasileiros na Premier League

Bruno Guimarães desfruta de uma grande fase com a camisa do Newcastle, da Inglaterra. Consolidado no futebol europeu e com perspectiva de evolução, o meio-campista, de 25 anos, assumiu a liderança no valor de mercado entre os jogadores brasileiros que disputam a Premier League, segundo análise divulgada pelo Transfermarkt.

O ranking também conta com jogadores com grande potencial ofensivo como Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Lucas Paquetá e Antony. Ainda assim, a eficiência coloca Bruno Guimarães como uma referência na Inglaterra neste momento.