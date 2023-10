Brasil x Venezuela: veja informações e onde assistir ao confronto pelas Eliminatórias

Após a saída do técnico Tite do comando da Seleção, a equipe disputou dois jogos oficiais e venceu os dois. Nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias, goleou a Bolívia por 5 a 1 e superou o Peru pelo placar mínimo. Com isso, lidera as classificatórias da América do Sul com seis pontos, empatada com a Argentina.

Em comparação com a convocação de setembro, Fernando Diniz fez poucas alterações em suas escolhas iniciais, mas teve que lidar com quatro cortes. Entre os laterais, Vanderson, Caio Henrique e Renan Lodi foram substituídos por Yan Couto, Guilherme Arana e Carlos Augusto. No ataque, Raphinha deu lugar a David Neres. Todos os atletas cortados sofreram lesões.