Brasil nunca foi derrotado pela Venezuela nas Eliminatórias; confira histórico

O Brasil dará mais um passo em busca da classificação para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, em seu terceiro compromisso nas Eliminatórias Sul-Americanas. O oponente do Brasil na Arena Pantanal será a Venezuela, adversário do qual a Seleção possui grande vantagem na competição.

Em 18 confrontos entre as duas equipes, o Brasil saiu vencedor em 17 deles. A única vez que os Canarinhos tropeçaram na Venezuela foi em 2009, quando não saíram do 0 a 0 no Estádio Morenão, em Campo Grande (MS).

A Seleção não sabe o que é perder para os venezuelanos em partidas pelas Eliminatórias. Em todos os duelos entre os dois, a única derrota do Brasil aconteceu em 2008. Na ocasião, os comandados de Dunga perderam por 2 a 0, em amistoso disputado em Boston, nos Estados Unidos.