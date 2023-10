Botafogo-SP tem jogador expulso, e Vila Nova volta a vencer na Série B do Brasileiro após quatro rodadas

O Botafogo-SP, por sua vez, mantém os mesmos 40 pontos que tinha antes do embate e ocupa o 12º lugar. O revés reforça a má fase pela qual o time vem passando nos últimos jogos - é a segunda derrota consecutiva e o quarto jogo seguido sem saber o caminho das vitórias na Série B.

Após o confronto desta quarta-feira, o Vila Nova retorna aos gramados no dia 19 de outubro, uma quinta-feira, pela abertura da 33ª rodada da segunda divisão do campeonato nacional. O time de Goiânia duela contra o Tombense, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Antônio Guimarães de Almeida (Almeidão), em Minas Gerais.

Do outro lado, o Botafogo-SP volta a campo no dia 21 de outubro (um sábado). A equipe do interior paulista recebe o Novorizontino, às 17 horas, no Estádio Santa Cruz (SP), em busca da recuperação após a derrota para o Vila Nova.

O jogo entre as equipes

A primeira grande chance da partida saiu dos pés do Botafogo-SP. Com sete minutos de partida, Lucas Cardoso invadiu a grande área do Vila Nova e driblou a defesa do time goiano. O atacante limpou a jogada para perna direita e finalizou, mas a bola foi na trave.

E a lei do futebol não falha: quem não faz, leva. Aos 13 minutos, depois de cobrança de escanteio, Rafael Donato subiu mais alto que a zaga do Botafogo-SP e cabeceou para o gol. A bola foi na trave, mas no rebote, Eduardo Doma empurrou para o fundo da rede do time do interior paulista.