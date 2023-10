Augusto Melo protocola candidatura à presidência do Corinthians; veja vices

Augusto Melo, representante da Frente Ampla da oposição, protocolou sua candidatura à presidência do Corinthians na tarde desta quarta-feira, na secretaria do Parque São Jorge. O empresário terá como companheiros os conselheiros Osmar Stabile (primeiro vice) e Armando Mendonça (segundo vice).

Agora, falta a oficialização da candidatura por parte da Comissão Eleitoral e o lançamento oficial do plano de governo da oposição. A eleição presidencial está marcada para o dia 25 de novembro, junto com a do Conselho Deliberativo. "Hoje tivemos mais um dia importante nessa caminhada para chegar à presidência e, finalmente, começar a trabalhar para tirar o Corinthians desse momento tão difícil", afirmou Augusto.

"Estamos orgulhosos por ter conseguido unir a oposição, fato que deu muita força para nossa candidatura, nos deixou com grande chance para vencer essa eleição e colocar ponto final nesses 16 anos de apenas um grupo no poder", completou.