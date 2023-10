Atlético-MG se reapresenta com desfalques e inicia preparação para duelo diante do Palmeiras pelo Brasileiro

Na tarde desta quarta-feira, o elenco do Atlético-MG se reapresentou na Cidade do Galo após a derrota para o Coritiba, por 2 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A partida marcou o primeiro revés do clube mineiro na Arena MRV. Agora, o time deu início à preparação para encarar o Palmeiras, também pelo torneio nacional.

O grupo comandado por Felipão terá oito dias de treinamento até o confronto contra o Verdão. Os jogadores iniciaram as atividades desta quarta-feira realizando trabalhos na academia do CT. Em seguida, rumaram para o gramado para fazer trabalhos específicos. Os goleiros do Galo também treinaram forte defendendo finalizações da comissão técnica.

Em nota, o Atlético-MG também atualizou a situação de três jogadores que foram desfalques no treinamento desta quarta-feira. No embate diante do Coritiba, o lateral direito Mariano deixou o gramado lesionado. O clube mineiro confirmou uma lesão pequena lesão muscular na coxa direita do defensor, que iniciou tratamento na fisioterapia.