Argentina x Paraguai: veja informações e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Os hermanos estão com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias. Com seis pontos, a Argentina está na segunda posição, atrás do Brasil apenas nos critérios de desempate.

Para esta partida, os donos da casa vão contar com Lionel Messi. O experiente jogador era dúvida por conta de um problema físico, mas treinou normalmente e garantiu presença para o duelo.

Do outro lado, o Paraguai ainda busca a primeira vitória. Os visitantes têm apenas um ponto, mas estão na sexta posição das Eliminatórias. Para esta partida, os paraguaios contarão com rostos conhecidos no futebol brasileiro. Entre eles estão Gustavo Gómez, do Palmeiras, Matías Rojas, do Corinthians, e Mathías Villasanti, do Grêmio.