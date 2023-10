São Paulo irá reabrir memorial com exposição da taça da Copa do Brasil

Após passar por uma restauração, o memorial de conquistas do São Paulo será reaberto no Morumbi nos próximos dias. O anúncio foi feito pelo presidente Julio Casares por meio de suas redes sociais, nesta quarta-feira.

"O nosso histórico memorial estava fechado desde 2019. Muitas peças e troféus tiveram que ser restaurados e recuperados. Como compromisso de campanha em 2020, ele será reaberto e ficará à disposição dos torcedores", escreveu o mandatário em sua conta no Instagram.

Fechado desde 2019, o local contará com um espaço para a geração "Dente de Leite", que marcou história no Tricolor entre o final da década de 60 e o início dos anos 70. Além disso, também contará com as conquistas mais recentes, com destaque para a taça da Copa do Brasil.