Após perder espaço com Luxemburgo, Felipe Augusto volta a ter minutos no Corinthians

O atacante Felipe Augusto acabou sendo beneficiado com a troca de comando técnico do Corinthians. O jovem de apenas 19 anos vinha sendo "escanteado" com Vanderlei Luxemburgo, mas voltou a ter minutos no Timão desde a chegada de Mano Menezes, contratado no final de setembro.

Antes do treinador gaúcho assumir o Timão, a última vez que Felipe havia entrado em campo foi no dia 19 de setembro, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Depois desse empate em 1 a 1, o Filho do Terrão foi relacionado para apenas quatro duelos, e não entrou em campo em nenhum.

O atleta foi aparecer novamente em campo no clássico contra o São Paulo, na derrota por 2 a 1 no Morumbi. Mano ainda não estava à beira do gramado, mas o auxiliar Sidnei Lobo comandou a equipe e seguiu as orientações do treinador. Felipe oferece jogo físico e bom pivô, algo que o técnico ex-Internacional valoriza.