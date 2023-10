Antonio Conte nega rumores sobre assumir o Napoli: "Quero seguir parado e com minha família"

Livre no mercado desde que deixou o Tottenham, da Inglaterra, em março deste ano, Antonio Conte surgiu como candidato a substituir Rudi Garcia no comando técnico do Napoli. Nesta quarta-feira, o italiano se pronunciou e negou os rumores da transferência.

"Ouço insistentes rumores de mercado que me ligam a clubes importantes, mas reitero que por enquanto só há o desejo de seguir parado e curtir minha família", escreveu o treinador de 54 anos nas redes sociais.

O nome de Conte começou a circular após as falas do presidente do Napoli, Aurelio Di Laurentiis, que não confirmou a permanência de Rudi Garcia ao fim do ano. O atual técnico do clube vem sofrendo pressão depois do início irregular na temporada.