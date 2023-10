Alaba treina normalmente após lesão e volta a ficar à disposição no Real Madrid

? @David_Alaba ?#RMCity pic.twitter.com/OQkDzoCKiR

A recuperação de David Alaba é um alívio para o técnico Carlo Ancelotti. Isso porque o treinador italiano tinha apenas um zagueiro à disposição no elenco: Antonio Rudiger, e tinha que improvisar, por exemplo, o volante Tchouaméni na zaga. Nacho Fernández está suspenso por três jogos por conta de uma expulsão e Alaba estava machucado, assim como Militão.

A pausa para a Data Fifa será benéfica para a recuperação de jogadores lesionados e a melhor preparação do Real para a sequência da temporada. No entanto, alguns jogadores com lesões mais sérias, como o goleiro Thibaut Courtois e o zagueiro Eder Militão, com rompimento no ligamento do joelho, ficarão fora por mais tempo. O jovem Arda Guler, com lesão no músculo reto femoral esquerdo, ainda segue em recuperação.

