Lucas fala sobre futuro no São Paulo: 'Vou tomar a decisão com calma'

Assim como fez em entrevistas recentes, o jogador não descartou a possibilidade de renovar o seu contrato. Mais do que isso, ressaltou que tem o desejo de permanecer.

"Tenho o desejo de ficar e disputar minha primeira Libertadores. O São Paulo é minha segunda pele. Agora, a gente vai entender o projeto do clube, qual é a ideia deles e vou tomar minha decisão com calma", emendou.

Antes de chegar ao São Paulo, Lucas estava livre no mercado após ter deixado o Tottenham, da Inglaterra. Ele chegou a ser procurado por equipes dos Estados Unidos e do mundo árabe, mas acabou fechando com o Tricolor.

