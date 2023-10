Vila Nova x Botafogo-SP: veja informações e onde assistir ao duelo pela Série B

Tio Bák... pic.twitter.com/RXssCCx552

Já o Botafogo-SP vem enfrentando uma má fase: três jogos sem vencer, com uma derrota em casa para o Avaí, um dos concorrentes ao rebaixamento para a Série C. Com remotas chances de acesso, a equipe luta para não se aproximar do Z-4 e também para garantir uma melhor posição na tabela ao final da 38ª rodada por conta da premiação.

Para o duelo com o Vila Nova, o técnico Marcelo Chamusca poderá contar com três novidades: Guilherme Madruga, Tárik e Jean Victor retornam de suspensão e ficam à disposição. No entanto, Edson Cariús foi expulso durante a derrota na última rodada e não viaja com a delegação.

A CBF definiu que Arthur Gomes Rabelo (ES) será o árbitro da partida.