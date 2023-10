Vasco se reapresenta nesta terça e terá semana livre para treinos durante a Data Fifa

O elenco do Vasco se reapresentou nesta terça-feira e terá tempo para trabalhar visando seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro: recebe o Fortaleza, no dia 18 de outubro, após a Data Fifa, em São Januário.

Precisando somar pontos para seguir lutando contra a zona de rebaixamento. Atualmente, o Cruzmaltino ocupa a 17ª colocação do Brasileirão com 27 pontos, um a menos que o Bahia, primeiro time fora do Z-4.