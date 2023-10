Vasco envia ofício à CBF para reclamar da arbitragem do jogo diante do São Paulo

O Vasco da Gama enviou, mais uma vez, um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para reclamar da atuação da arbitragem no empate em 0 a 0 com o São Paulo, no último sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O comunicado oficial do Cruzmaltino, divulgado nas redes sociais, não dá maiores detalhes sobre o documento enviado à entidade. No entanto, um lance bastante questionado entre os vascaínos foi aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Gabriel Pec foi derrubado na área por Nathan, mas o jogo seguiu normalmente. Pouco depois, o árbitro Braulio da Silva Machado (Fifa - SC) deu pênalti para o Tricolor após toque na mão do zagueiro Léo.

"O Vasco da Gama informa que apresentou formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol em face da arbitragem da partida diante do São Paulo, no último sábado (7/10), em São Januário", escreveu o clube.