Último a chegar, Neymar se apresenta à Seleção Brasileira e homenageia filha recém-nascida

Nesta terça-feira, o atacante do Al Hilal vai participar do primeiro treino da Seleção Brasileira antes de enfrentar a Venezuela, na quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

"Diniz é um grande treinador, um dos melhores que temos no futebol mundial. Liberdade que ele dá, não só para mim, confiança, é o mais importante", declarou Neymar.

No mês passado, o atacante marcou dois gols contra a Bolívia e deu uma assistência para Marquinhos balançar as redes contra o Peru. O Brasil lidera o grupo geral das Eliminatórias Sul-Americanas com seis pontos em duas rodadas.

"Calor tá na Arábia, aqui está de boa (risos). Confesso que está bastante calor, mas não posso falar que não estou acostumado, na Arábia está muito. Jogo é à noite, muito difícil", completou.