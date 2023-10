Uefa confirma Eurocopa de 2028 no Reino Unido e Irlanda e define estádios sede; saiba mais

A 18ª edição do torneio verá a Euro regressar a Inglaterra pela terceira vez, após ter sido o único anfitrião em 1996 e co-anfitrião na edição de 2020, enquanto a Escócia vai receber a prova pela segunda vez, depois de também ter sido co-anfitrião em 2020, com Glasgow. País de Gales, Irlanda do Norte e República da Irlanda acolherão pela primeira vez jogos da fase final da competição.

Já a edição segunte, a 19ª, terá lugar na Itália, sendo a quarta vez que o país recebe a prova, após 1968 e 1980, a título único, e 2020, como co-anfitrião, com jogos em Roma. Esta será a primeira vez que a Turquia vai receber a competição.

Os locais indicados pela Federação Italiana de Futebol são Stadio San Siro - Giuseppe Meazza (Milão), Stadio Olimpico (Roma), Stadio San Nicola (Bari, alvo de renovação), Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles, alvo de renovação), Stadio Artemio Franchi (Florença, novo estádio), Juventus Stadium (Turim), Stadio Luigi Ferraris (Génova, alvo de renovação), Stadio Marcantonio Bentegodi (Verona, alvo de renovação), Stadio Renato Dall'Ara (Bolonha, novo estádio) e Stadio Sant'Elia (Cagliari, novo estádio).

????? Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!

The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc