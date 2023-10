Diego Costa tem primeira sequência no São Paulo desde julho após lesão de Arboleda

Classificação e jogos Brasileirão

A partir daí, Diego Costa mesclou partidas sem entrar e como titular. Conforme estratégia adotada pelo São Paulo, ele fez parte do time que disputava os embates pelo Campeonato Brasileiro enquanto os principais titulares atuavam nos jogos decisivos da Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Aparentemente, mesmo com o retorno de Ferraresi, o que eleva a competitividade interna na defesa são-paulina, o zagueiro de 23 anos retomou o prestígio que tinha com Rogério Ceni. Na temporada passada, ele era capitão e uma das peças de confiança do ex-goleiro.

Neste ano, Diego Costa soma 24 compromissos com a camisa tricolor, sendo 18 iniciados entre os titulares.

Por fim, o zagueiro e o restante do elenco do São Paulo terão 11 dias até o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro devido à paralisação das competições para a data Fifa. O Tricolor, portanto, volta a campo em 18 de outubro (quarta-feira), quando visita o Goiás, às 21h30 (de Brasília), no estádio da Serrinha, pela 27ª rodada.

