Tite se apresenta ao Flamengo no Ninho do Urubu

A comissão técnica do novo comandante contará com os auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, que também trabalhou com Tite na Seleção. O preparador físico, Fábio Mahseredjian, e o analista de desempenho, Lucas Oliveira, também farão parte da equipe.

Responsável por comandar o Brasil nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, Tite chega ao Flamengo para substituir Jorge Sampaoli, demitido no mês passado. Mário Jorge, técnico do sub-20, ficou no comando do Rubro-Negro até a chegada do novo comandante.

O treinador de 62 anos vai assumir a equipe carioca na reta final do Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a quinta colocação, 11 pontos atrás do líder Botafogo. O rubro-negro não conquistou nenhum título na temporada e perdeu cinco finais em 2023.

Tite volta a comandar um clube do futebol brasileiro depois de sete anos. O último trabalho do técnico em times foi no Corinthians, em duas passagens, de 2010 até 2013 e 2015 até 2016, onde conquistou dois Campeonatos Brasileiros, uma Libertadores e um Mundial.

Antes de se acertar com o Flamengo, Tite também chegou a ser cogitado no Corinthians, depois dos paulistas anunciarem a saída de Vanderlei Luxemburgo. No entanto, o Timão não recebeu uma sinalização de interesse do treinador e acertou a chegada de Mano Menezes.

A provável estreia de Tite como novo comandante do Flamengo será contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira, no Mineirão. Entretanto, caso o técnico não seja regularizado a tempo, sua primeira partida deve ser no clássico contra o Vasco, no Maracanã, no dia 22 deste mês.