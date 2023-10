Tite mira classificação para a Libertadores com o Flamengo: "É nosso objetivo inicial"

O técnico Tite iniciou o trabalho no Flamengo nesta terça-feira. Ele conheceu o Ninho do Urubu e comandou seu primeiro treino a frente do elenco.

Tite destacou que seu objetivo nesta temporada é classificar o Flamengo para a Libertadores de 2024. O treinador destacou o sentimento de estar voltando a trabalhar após a passagem pela Seleção Brasileira.

"Estava com saudade, o campo é fascinante. A oportunidade de estar no Flamengo é enorme, assim como a responsabilidade. Tenho consciência disso. Tomara que tenha competência para ajudar na classificação. É nosso objetivo inicial. Tem o sonho do título, que é matemático. Mas tem o perigo de não nos classificarmos. Objetivo é de classificação direta pela grandeza do Flamengo", disse.