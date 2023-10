Suárez é o jogador com mais participações em gols no 2º turno do Campeonato Brasileiro

Principal contratação do Grêmio para 2023, o atacante Luis Suárez vem sendo fundamental para o time nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Contribuindo com gols e assistências, o uruguaio tem se destacado nos números ofensivos na competição.

De acordo com dados do Sofascore, Suárez é o jogador que teve mais participações em gols no 2º turno do Brasileiro. Nos seis jogos da segunda metade do campeonato, ele contribuiu com quatro bolas na rede e duas assistências.

Quando a bola passa no seu pé, o jogador de 36 anos tem uma média de 89 minutos para poder participar de um gol nos últimos duelos. Suárez também foi responsável por sete finalizações certas e oito passes decisivos no período, além de sofrer 19 faltas.