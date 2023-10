Sevilla anuncia Diego Alonso como novo treinador

O Sevilla anunciou nesta terça-feira que chegou a um acordou com Diego Alonso, ex-treinador da seleção uruguaia, para assumir o comando da equipe.

Diego Alonso chega para suprir a saída de José Luis Mendilibar, demitido do clube espanhol no último domingo. O contrato do treinador com o Sevilla vai até o final desta temporada.

Ainda nesta terça-feira, o uruguaio já comanda seu primeiro treino no Sevilla. O próximo compromisso do clube espanhol será no sábado, diante do Real Madrid em casa.