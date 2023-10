São Paulo chega para nova data Fifa em meio à terceira maior sequência invicta da temporada

O São Paulo empatou sem gols com o Vasco no último compromisso antes da paralisação para a data Fifa. A partida foi a quarta seguida sem derrota do Tricolor, que alcança a terceira maior sequência invicta na atual temporada.

Portanto, o clube do Morumbi chega a uma paralisação de 11 dias sem duelos em meio a duas vitórias, sobre Coritiba e Corinthians, e duas igualdades, diante do Flamengo, na final da Copa do Brasil, além do Cruzmaltino.

O feito aconteceu outras três vezes no ano. Primeiro, em janeiro, o time venceu duas vezes e empatou outras duas pelo Paulistão. Depois, entre março e abril, um quarteto idêntico de resultados, pelo Estadual, Sul-Americana e Copa do Brasil.