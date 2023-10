Santos tem dúvida no meio, mas conta com retornos de suspensos e lesionado após data Fifa

A principal dúvida de Marcelo está no meio de campo. Titular absoluto desde que chegou ao clube, o volante Tomás Rincón está suspenso depois de receber o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras.

Três jogadores brigam pela vaga no time titular: Rodrigo Fernández, Dodi e Camacho. Um deles formaria dupla com Jean Lucas, tendo Lucas Lima e Soteldo mais à frente, além, claro, de Marcos Leonardo no comando do ataque.

Uma outra alternativa é jogar com Morelos e Marcos Leonardo como dupla ofensiva. Neste caso, Soteldo assumiria a função de meia armador e Lucas Lima seria sacado da equipe titular. O esquema com três zagueiros deve ser mantido para a partida.

Marcelo Fernandes começará a fazer testes a partir de amanhã, quando o elenco do Santos se reapresenta no CT Rei Pelé. O grupo ganhou folga de dois dias (segunda e terça-feira) após o triunfo no clássico, que quebrou um jejum que perdurava há cerca de quatro anos.