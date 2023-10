Santos planeja logística para contar com Soteldo contra o Bragantino

"Temos o problema da seleção. O Tomás não porque tomou cartão, mas o Soteldo vai jogar no interior da Venezuela na terça. Só vai chegar em Santos de quarta para quinta, às 2h da manhã, e temos jogo na quinta à noite. Então assim, é complicado. O clube e o Gallo estão tentando fazer a logística, a melhor possível, para que ele esteja apto para, pelo menos, ficar no banco. É um jogo duríssimo contra o Red Bull e qualquer opção para nós é muito importante", disse ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Classificação e jogos Brasileirão

Destaque do Peixe, Soteldo desencantou com o técnico Marcelo Fernandes, marcando, contra o Vasco, o seu primeiro gol na segunda passagem. Com a sequência de triunfos, o Santos pulou para a 14ª posição, com 30 pontos, três a mais que o clube carioca, primeiro clube na zona de rebaixamento.

Canal do Santos no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

A opção ainda não aparece para todos. A liberação do recurso pelo WhatsApp está ocorrendo de forma gradual e pode levar mais de um dia. Para saber quando o recurso estará disponível para você, abra nosso canal pelo celular e ative a notificação.