Santos chega à terceira vitória seguida pela primeira vez no Brasileirão 2023

Em crescente no Brasileirão, o Santos conquistou a terceira vitória seguida no campeonato. Essa foi a primeira vez que o Peixe alcançou o feito nesta edição do torneio.

Na temporada, o Alvinegro Praiano conseguiu essa sequência positiva apenas em uma oportunidade. Sob comando do técnico Odair Hellmann, a equipe bateu o Iguatu (3 a 0, Copa do Brasil, em casa), Blooming (1 a 0, Copa Sul-Americana) e Botafogo-SP (2 a 0, Copa do Brasil, fora de casa).

Pelo Brasileirão, o Santos não vencia três duelos consecutivos desde novembro de 2019. Na época, o Peixe, sob comando do técnico Jorge Sampaoli, triunfou contra Botafogo (4 a 1, em casa), Avaí (2 a 1, fora de casa) e Goiás (3 a 0, fora de casa), entre a 30ª e 32ª rodadas.