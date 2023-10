Phelipe Leal convoca Brasil para a Copa do Mundo sub-17 nesta quarta-feira

Brasil busca quinto título mundial da categoria

Maior vencedora do Mundial ? empatada com a Nigéria ?, a Seleção Brasileira está em busca do quinto título da categoria. O Brasil venceu as edições de 1997, 1999, 2003 e 2019. Na última delas, inclusive, venceu o México de virada na final para ficar com o título, em casa, no Bezerrão, em Gama (DF).

O atacante Gabriel Veron, ex-Palmeiras e atualmente no Porto, foi eleito o craque da competição. O troféu 'Luva de Ouro' ficou com Matheus Donelli, goleiro do Corinthians. Na decisão, os gols brasileiros foram marcados por Kaio Jorge (de pênalti) ? ex-Santos ? e Lázaro, ex-Flamengo.

Vale lembrar que a competição foi cancelada em 2021 devido à pandemia de covid-19.

Regulamento da Copa do Mundo sub-17

A Copa do Mundo sub-17 é composta por 24 seleções, que estão divididas em seis grupos com quatro equipes em cada. A fase de grupos é disputada em um único turno.