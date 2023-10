Palmeirenses protestam contra Leila Pereira e Anderson Barros e picham lojas da Crefisa

O negócio ficou sério. E direto. pic.twitter.com/fx6Mjz05IQ

? Diário Palmeiras (@diario1914) October 10, 2023

Sobre as pichações, o posicionamento oficial do Palmeiras é de que um boletim de ocorrência será feito e o clube tomará "todas as medidas cabíveis para que os vândalos responsáveis pelos danos ao patrimônio do clube sejam identificados e punidos".

A queda na Libertadores para o Boca Juniors, as más performances recentes da equipe ? principalmente após a lesão de Dudu, escancarando a falta de opções no elenco ? e a derrota no clássico para o Santos foram a gota d'água para a torcida do Palmeiras.

A principal torcida organizada do Verdão reclamou da falta de competitividade em alto nível na temporada de 2023, elegendo Leila e Barros como principais culpados. Jogadores e comissão técnica não serão alvos das próximas manifestações, pois.