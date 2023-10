Palmeiras volta a amargar incômodo jejum de vitórias na temporada; confira

Classificação e jogos Brasileirão

Antes do revés no duelo na Arena Barueri, o time de Abel Ferreira vinha em sequência de derrota para o Grêmio (1 a 0, pelo Brasileirão), empate com o Boca Juniors (0 a 0, pela ida das semis da Libertadores), derrota para o Bragantino (2 a 1) e empate com a equipe xeneize (1 a 1, pela volta das semis da Libertadores), que resultou em eliminação.

A primeira vez que isso aconteceu na atual temporada foi entre 2 e 16 de julho. Em tal período, o Alviverde empatou com Athletico-PR (2 a 2, pelo Brasileirão), perdeu para o São Paulo (1 a 0, pela Copa do Brasil), empatou com o Flamengo (1 a 1, pelo Brasileirão), voltou a perder para o Tricolor (2 a 1, pela Copa do Brasil) e, por fim, ficou na igualdade com o Internacional (0 a 0, pelo Brasileirão).