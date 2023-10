Nasce a quarta filha de Yeferson Soteldo, do Santos: "Isabella chegou, seja bem-vinda"

Nesta terça-feira, o atacante venezuelano do Santos, Yeferson Soteldo, acompanhou o nascimento da filha, Isabella. Ela é a quarta filha do jogador de 26 anos, mas a primeira com a colombiana Isabel Garcia.

"Isabella chegou, seja bem-vinda, princesa", escreveu Soteldo nas redes sociais ao lado da esposa e da recém-nascida.

"Sem dúvida, o melhor momento da minha vida. Os amores da minha vida. #Isabellasoteldogarcia", publicou Isabel.