Mirassol vence ABC fora de casa e diminui distância para o G4 da Série B

Nesta terça-feira, ABC-RN x Mirassol abriram a 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Frasqueirão, em Natal, o Mirassol venceu a equipe da casa, por 2 a 1. Zé Roberto e Negueba marcaram para os paulistas, enquanto Thonny Anderson marcou para os mandantes.

Com este resultado, o Mirassol, que chegou a sua quarta vitória seguida, soma 52 pontos e fica na sétima posição, a dois pontos de distância do Guarani, que é o último time do G4. Por outro lado, o ABC segue amargando a lanterna, e permanece com 20 pontos.

Ambas as equipes retornam a campo na próxima semana. Na quinta-feira, o ABC visita o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 19 horas (de Brasília). Já na sexta-feira, o Mirassol recebe o Guarani, às 21h30, no Estádio José Maria de Campos Maia.