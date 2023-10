Messi se apresenta em Buenos Aires, e Argentina inicia preparação para enfrentar Paraguai e Peru

Nesta segunda-feira, os jogadores convocados para a seleção argentina se apresentaram no centro de treinamento em Ezeiza, Buenos Aires. Com Lionel Messi no gramado, o técnico Lionel Scaloni comandou o primeiro treino e iniciou a preparação da equipe.

Pelas Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina encara o Paraguai nesta quinta-feira, no Estádio Monumental de Núñez. O compromisso seguinte será contra a seleção do Peru, em Lima, no Estádio Nacional, na próxima terça-feira, dia 17.

Recuperado de lesão, Messi participou do treinamento com o restante do elenco. O capitão da seleção voltou a atuar no último sábado depois de duas semanas fora. No segundo tempo da partida do Inter Miami, Messi saiu do banco e viu sua equipe perder por 1 a 0.