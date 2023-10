Maurício, do Internacional, é o meia sub-23 do Brasileirão com mais assistências na atual temporada; veja números

No último domingo, o Internacional venceu o Grêmio, por 3 a 2, no GreNal válido pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter marcado gols, o meia-atacante Maurício teve uma boa atuação e deu a assistência para Alan Patrick marcar o gol da vitória do Colorado no segundo tempo.

Com novo passe para gol registrado no domingo, Maurício se tornou o meia sub-23 da Série A do Brasileirão com mais assistências na atual temporada, segundo dados da plataforma Sofascore. O atleta distribuiu seis assistências em 37 partidas disputadas (30 delas como titular).

Além de servir seus companheiros de equipe, o jogador também vem se destacando por seu faro de gol, e gosta de colocar seu nome no placar. Até o momento, marcou oito vezes, somando, assim, 14 participações em gols no time comandado pelo técnico Eduardo Coudet.