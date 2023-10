Marçal avalia passagem de Bruno Lage pelo Botafogo: "Tentou mudar e não deu certo"

Bruno Lage herdou o trabalho do seu compatriota Luís Castro no Botafogo. Nos 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro em que ficou à frente da equipe, conquistou três vitórias, quatro empates e três derrotas, o que representou uma queda no desempenho alvinegro. O baixo rendimento, aliado com a eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana, culminaram na saída do português.

Por conta da data Fifa, o Botafogo só volta a campo no dia 18 de outubro, contra o América-MG, no Independência, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Glorioso lidera a competição com 55 pontos, nove a mais que o vice-líder Bragantino.