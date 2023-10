Mano Menezes pretende "padronizar" Corinthians nesta data Fifa; entenda

Um ponto levantado pelo treinador é o posicionamento do time na hora de ganhar as segundas bolas, tanto no momento defensivo como ofensivo.

"Cada dia vamos trabalhar nessa direção, de trabalhar questões gerais da equipe. Acho que a gente sofre um pouco em retomadas, quando a bola vai e volta, perdemos um pouco o posicionamento de ganhar a segunda bola, seja da parte ofensiva, seja da parte defensiva. A equipe precisa percorrer essas distâncias de forma mais rápida e fazer a leitura dessas trajetórias. Vamos fazer muitos trabalhos em cima disso, isso é possível. Existe uma exigência de mudança de ritmo nesses fundamentos, não podemos sempre estar correndo na mesma pegada, porque exige questões de mudanças, e é uma questão de conscientização, trabalhar todo dia te faz você ganhar uma condição melhor para isso. Vamos trabalhar todos os aspectos, a equipe precisa desse trabalho", comentou o treinador.

Mano não pretende trazer mudanças radicais na equipe, mas quer um time mais objetivo com a bola nos pés e compacto no momento defensivo. Indo na linha de padronização, a tendência é que o time siga se postando no 4-4-2, variando entre abaixar e adiantar as linhas de marcação.

Desde a chegada de Mano, o Corinthians empatou um jogo e perdeu dois. O treinador só esteve à beira do gramado na derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, pela Copa Sul-Americana, e no empate em 1 a 1 com o Flamengo, pelo Brasileiro. Na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, o auxiliar Sidnei Lobo comandou a equipe.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Fluminense, no dia 19 (quinta-feira), no Maracanã. O Timão só disputa o Campeonato Brasileiro e tem como foco se distanciar da parte de baixo da tabela.