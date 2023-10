Leila Pereira repudia pichações no Palmeiras e em lojas da Crefisa: "Violência sem sentido"

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira repudiou as recentes pichações de torcedores do clube em protestos contra a diretoria.

Um dia depois dos muros da sede social do Palmeiras amanhecerem pichados, a 'vítima' da vez foi a Crefisa. Nesta terça-feira (10), diversas lojas da principal patrocinadora do clube viraram alvo de protestos de torcedores do Verdão. "Leila mentirosa" e "Fora Barros", mais uma vez, foram os dizeres da manifestação.

"É muito triste que uma empresa que tanto tem contribuído com o êxito do Palmeiras, ao longo dos últimos nove anos, seja alvo de ataques. Os vândalos que picharam a sede social do clube e as lojas da Crefisa não estão atingindo a presidente do Palmeiras, mas sim o mercado do futebol brasileiro ? que necessita de investimento para poder crescer", falou a mandatária ao ge.