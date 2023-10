Júnior Santos rasga elogios à dupla Lúcio Flávio e Joel Carli no Botafogo: "Deu certo"

É O RAIO! ???? Um golaço, uma assistência e o voto garantido da torcida alvinegra. Júnior Santos foi eleito o Craque @ParimatchBrazil do clássico! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/nauf5ogISR ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 9, 2023

O Botafogo voltou ao rumo das vitórias no Brasileirão com a vitória no clássico. Os três pontos, aliados aos tropeços dos concorrentes pelo título nacional, fizeram o Fogão ampliar novamente a vantagem na liderança. Hoje, o Glorioso tem 55 pontos, nove a mais que o RB Bragantino, segundo colocado.

