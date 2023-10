Ingressos para setores mistos na final da Libertadores entre Fluminense e Boca estão esgotados

A final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors promete ser com casa cheia no Maracanã. A procura por ingressos vem sendo intensa e já não existem mais bilhetes disponíveis para os setores mistos do estádio.

Os setores que comportarão torcedores de ambas as equipes estão localizados nas laterais do campo. As entradas são as mais caras, com preços que variam entre R$ 800 e R$ 1.300. A final da Libertadores será no dia 2 de novembro, um sábado, às 17h (de Brasília).

Agora, há somente os ingressos para os setores destinados aos clubes, que são aqueles localizados atrás dos gols. No entanto, a entidade ainda não informou como será a venda. A tendência é a de que Fluminense e Boca Juniors organizem a venda por seus canais próprios. Cada um terá uma carga de 22 mil entradas.