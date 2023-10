Guarulhos e Suzano largam na frente nas semifinais do Paulista masculino de vôlei

Guarulhos e Suzano, as duas melhores equipes da fase de classificação, começaram com vantagem nas semifinais do Campeonato Paulista de vôlei masculino 2023, divisão especial. Com isso, ambas equipes estão a uma vitória da decisão do torneio.

Na noite da última segunda-feira, em um confronto bastante equilibrado, o time de Guarulhos bateu em casa, no Ginásio da Ponte Grande, o São José pelo placar de 3 a 1, com parciais de 25/23, 27/25, 22/25 e 25/23.

Já o Suzano foi até a cidade de Bauru e derrotou, na Arena Paulo Skaf, o Sesi-Bauru também por 3 a 1, com parciais de 21/25, 26/24, 25/23 e 27/25. Foi mais uma partida disputada ponto a ponto e que confirmou a força do vôlei masculino paulista.