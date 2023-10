Fluminense inicia venda de ingressos para duelo com o Corinthians; veja informações

- Meia-entrada - R$ 262,50

RETIRADA DE INGRESSOS: A retirada do ingresso é OBRIGATÓRIA para não-sócios. Quem precisar efetuar a troca deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto, o CPF e o voucher do ingresso. O documento deve ser oficial físico ou digital em app oficial do governo. Não serão aceitas fotos do documento. Os sócios que optarem por retirar o ingresso deverão efetuar a troca, pois o ingresso é pessoal e intransferível. Não é aceita nenhuma declaração de terceiros para a retirada do ingresso de sócios.

COMPRA DE INGRESSOS: Também será OBRIGATÓRIO apresentar o CPF na compra/retirada do ingresso de qualquer tipo (inteira, meia ou gratuidade). O documento deve ser oficial físico ou digital em app oficial do governo. Não serão aceitas fotos do documento. O PAGAMENTO DE INGRESSOS NOS PONTOS DE VENDA SÓ PODERÁ SER FEITO EM DINHEIRO.

IMPORTANTE: Uma vez entregue, o ingresso passa a ser de total responsabilidade do torcedor, não cabendo ao clube qualquer tipo de ressarcimento em caso de qualquer incidente ou perda.