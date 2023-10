Ex-Flamengo, Paulo Sousa é demitido de time italiano após jejum de vitórias

Em comunicado divulgado na tarde de hoje (10), a Salernitana, da Itália, anunciou que Paulo Sousa não é mais o treinador da equipe. O técnico teve uma breve passagem pelo Flamengo em 2022, onde não brilhou.

"A US Salernitana 1919 anuncia que dispensou o Sr. Paulo Sousa da função de treinador da equipe principal. O clube agradece o trabalho realizado e deseja sorte ao treinador no futuro de sua carreira", publicou o clube.

Paulo Sousa deixa a Salernitana após viver um jejum de vitórias [três empates e cinco derrotas] neste começo de temporada europeia. Ainda sem vencer no Campeonato Italiano, a equipe ocupa a 19ª colocação no torneio, com apenas três pontos conquistados.