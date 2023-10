Emprestado pelo Palmeiras, Pedro Lima comemora primeiro gol na Inglaterra: "Momento muito especial"

"Espero que seja só o primeiro (gol) com essa camisa. Quero conquistar muita coisa por aqui e esse foi só o primeiro passo", completou.

Antes de ceder Pedro Lima, então destaque e capitão do time sub-20, o Verdão renovou o contrato do atleta até o fim de 2026. A ideia é que ele ganhe experiência no futebol europeu, retorne e defenda a equipe principal, comandada por Abel Ferreira.

O meia também desejava se transferir e entende que este é um passo necessário em sua carreira. Ele estava no limite da idade para atuar pelo sub-20 e não tinha espaço no grupo profissional, que já possui dois volantes da base no elenco (Gabriel Menino e Fabinho).

Agora companheiro de clube de Gabriel Sara, ex-São Paulo, Pedro chegou ao Palmeiras em 2016, com 12 anos. Versátil, firmou-se como segundo volante e ganhou notoriedade no ano passado. No início de 2023, foi convocado pela Seleção Brasileira sub-20 pela primeira vez.