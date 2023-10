Ederson fala sobre adaptação ao estilo de jogo de Diniz e admite favoritismo do Brasil contra Venezuela

Nos primeiros compromissos da Seleção Brasileira sob comando de Fernando Diniz, o goleiro Ederson foi o titular da posição. Nesta terça-feira, o jogador do Manchester City falou sobre a facilidade de se adaptar ao estlo do jogo do treinador e não teve dúvidas em colocar o Brasil como favorito frente a Venezuela, próximo adversário nas Eliminatórias.

"O futebol evoluiu muito, em todos os aspectos. O goleiro, em muitos dos times, acaba sendo uma peça crucial. Não só defendendo, mas em termos de construção. Já venho disso em um longo processo no City. Então, minha adaptação com o estilo de jogo com o Diniz tem facilidado muito", disse.

O jogador não descartou respeito com a seleção da Venezuela, mas, para ele, o Brasil é superior ao adversário e tem o favoritismo para a partida. "A Venezuela tem nosso respeito, mas nós somos o favorito, com certeza. Temos uma seleção com mais qualidade. Claro que eles tem bons jogadores, treinador, um staff por trás, mas estamos nos preparando bem, e com certeza, o Brasil é favorito", afirmou.