Diniz comanda primeiro treino com elenco completo para pegar Venezuela; veja time provável

A Seleção Brasileira realizou nesta terça-feira o primeiro treino com delegação completa para os compromissos da terceira e quarta rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Fernando Diniz comandou as atividades em campo.

Na segunda-feira, o elenco realizou apenas um regenerativo com 21 dos 23 atletas já reunidos. Os últimos a se apresentarem em Cuiabá foram o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e o atacante Neymar, do Al-Hilal.

O treinador não deve realizar grandes alterações em relação ao time que disputou os jogos da data Fifa de setembro. As novidades devem ser Vinicius Júnior, que retorna à Seleção após ficar de fora dos primeiros compromissos por lesão, e o lateral Guilherme Arana, que deve ser titular na vaga que foi de Renan Lodi, cortado da lista por lesão.