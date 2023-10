Decisivo, Marcos Leonardo motivou elenco do Santos antes de clássico: "Tem que respeitar a gente"

Marcos Leonardo foi o herói da virada do Santos contra o Palmeiras no último domingo. O atacante marcou o segundo gol do Peixe, que rendeu uma vitória de extrema importância na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O jovem demonstrou protagonismo antes mesmo da bola rolar, durante a motivação da equipe no vestiário.

Enquanto o elenco se preparava para a partida, o camisa 9 no Alvinegro Praiano já estava no ritmo do clássico. Marcos Leonardo entoou palavras de afirmação, exaltando a grandeza do Santos e motivando seus companheiros de time.

"Jogo grande, todo mundo sonhou, rapaziada. Brasil todo vendo esse jogo! Os caras têm que respeitar a gente, independente da tabela, da situação. Nós somos o Santos, o maior time do mundo! Os caras têm que respeitar a gente, eu não sei como vai ser, mas eles vão respeitar!", disse. "A gente sabe das nossas qualidades, rapaziada! Explorem elas, confiança! Chega firme nos caras!", completou logo depois.