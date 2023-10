Data Fifa é má notícia? Palmeiras tem aproveitamento ruim após pausas em 2023

A primeira data Fifa de 2023 foi em março. O Verdão, até então, tinha uma invencibilidade de 15 partidas ? perdida no retorno do futebol de clubes, em 2 de abril, quando o time de Abel Ferreira perdeu para o Água Santa por 2 a 1 no primeiro jogo final do Campeonato Paulista. Depois, derrota para o Bolívar e vitória contra o time de Diadema, que rendeu título estadual: aproveitamento de 33,3%.

A segunda pausa no calendário aconteceu em junho. Sequência do Palmeiras? Derrota para Bahia (1 a 0), Botafogo (1 a 0) e triunfo diante do Bolívar (4 a 0). Novamente, aproveitamento de 33,3%.

Agora, o Verdão chega para a pausa em contexto de crise. Para se recuperar na temporada, tem pela frente, além do Galo, o Coritiba e o São Paulo. Resta saber qual será o aproveitamento alviverde.