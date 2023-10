Com parte física em xeque, Fagner vive momento de maior desgaste no Corinthians; veja situação

Após a eliminação para o Fortaleza na semifinal da Copa Sul-Americana, o camisa 23 começou o confronto diante do Rubro-Negro no banco de reservas, mas entrou em campo ainda no primeiro tempo por conta de um desconforto muscular de Bruno Méndez. Em Itaquera, os clubes com as maiores torcidas do país empataram em 1 a 1.

No último domingo, o lateral de 34 anos deu uma espécie de resposta aos críticos no Instagram, com o recado: "Humilde o suficiente para saber que posso ser substituído, mas sábio o bastante para saber que não há ninguém como eu". A publicação pegou mal entre muitos torcedores.

Os problemas físicos de Fagner não começaram a ser apontados agora. Desde a temporada passada, sob o comando de Vítor Pereira, o lateral vem sendo classificado como alguém com dificuldade para entrar em forma. Vanderlei Luxemburgo, neste ano, chegou a destacar publicamente quando o defensor perdeu três quilos, após o triunfo contra o Atlético-MG e a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

Considerado um ídolo do Timão, Fagner tem 524 jogos pelo clube, com cinco títulos conquistados, sendo dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019). O lateral tem 12 gols feitos pelo Alvinegro.

Aos 34 anos, Fagner vive uma de suas piores temporada com a camisa do Corinthians. Apesar do bom começo de Campeonato Paulista com Fernando Lázaro, o defensor foi caindo de produção e passou por problemas físicos ao longo do ano. Em 46 jogos, o lateral não anotou gol e deu oito assistências.