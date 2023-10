Com elenco desgastado, Fluminense usa data Fifa para dar descanso aos atletas

O Fluminense conquistou a vaga na final da Libertadores na quarta-feira passada. Os tricolores sentiram a sequência de jogos e foram derrotados pelo Botafogo no fim de semana, pelo Brasileiro.

Agora, o elenco ganhou um tempo para descansar e só volta a campo no dia 19 de outubro, contra o Corinthians, no Maracanã. O Fluminense divulgou a programação neste período e priorizou as folgas. O elenco só vai se reapresentar nesta quarta-feira.

Os jogadores vão trabalhar até sexta, quando voltam a ganhar folga até a segunda. O objetivo é ter o elenco bem fisicamente para a série de jogos até a final da Libertadores, no início de novembro.