Com cinco desfalques, Corinthians se reapresenta no CT após empate com Flamengo

O Corinthians volta a entrar em campo contra o Fluminense, no dia 19 (quinta-feira), no Maracanã. Até lá, Mano terá tempo para organizar a equipe, visando um resto de Campeonato Brasileiro tranquilo. Neste momento, o Timão ocupa a 13ª posição do Brasileirão, com 31 pontos conquistados.

Como foi o treino desta terça-feira:

Os atletas iniciaram a preparação com uma ativação física na academia e seguiram para o aquecimento no Campo 1. Depois, no Campo 2, o técnico Mano Menezes organizou dois intensos trabalhos de posse de bola e marcação pressão.

No primeiro, os jogadores foram divididos em dois times e precisavam acertar passes entre estacas que estavam fincadas no gramado ou evitar que a equipe adversária fizesse isto. Na parte final do treino, novamente divididos em dois times, os atletas tinham como objetivo circular a bola de uma área à outra, saindo do goleiro Cássio até chegar em Carlos Miguel - ou vice-versa.

Com mais uma convocação do preparador de goleiros Marcelo Carpes para a Seleção Brasileira, seu auxiliar, Luiz Fernando dos Santos, comandou o treinamento específico para a posição com a ajuda de Moisés Campos, preparador do sub-20 do Timão.